Pioli: "I ragazzi non mollano mai, vittoria importante per il nostro obbiettivo che rimane il sesto posto"

Ha parlato ai microfoni di Sky Stefano Pioli, al termine dell'interminabile e imprevedibile gara contro il Chievo.Ecco quanto detto:Che importanza ha avuto questa gara?Tutte le partite hanno un' impor...

Ha parlato ai microfoni di Sky Stefano Pioli, al termine dell'interminabile e imprevedibile gara contro il Chievo.

Ecco quanto detto:

Che importanza ha avuto questa gara?

Tutte le partite hanno un' importanza notevole, c'è pressione perchè non possiamo perdere punti. È stato un errore non aver saputo gestire bene il vantagggio. Ma i ragazzi come sempre sono stati generosi e hanno messo in campo la volontà giusta per vincere. Questi tre punti ci permettono di stare dove vogliamo ovvero fra il 6- 7 posto. È stata anche una partita fortunata per gli aspetti arbitrali in tutte e due le occasioni contestate. Chiesa e Muriel sono giocatori importanti, va sfruttato tutto il loro potenziale offensivo.

Quanto diverte muriel?

Sta lavorando per la squadra.

Non possiamo chiedergli sempte di pressare. È arrivato a Firenze nel momento giusto si è calato bene nella nostra realtà e può diventare importante.