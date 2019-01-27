Chiesa: "Partita rocambolesca, ci abbiamo creduto anche in dieci. Continuiamo a sognare..."

Dopo la vittoria contro il Chievo ai microfoni di DAZN parla Federico Chiesa, autore di una doppietta decisiva. "E' stata una parità rocambolesca, con occasioni sia per noi che per loro. Noi abbiamo a...

Dopo la vittoria contro il Chievo ai microfoni di DAZN parla Federico Chiesa, autore di una doppietta decisiva. "E' stata una parità rocambolesca, con occasioni sia per noi che per loro. Noi abbiamo avuto il merito di non mollare mai, anche quando siamo rimasti in dieci. Voglio ringraziare il mister, perché mi tiene sempre sul pezzo: io ci sono sempre per lui, per i miei compagni e per i tifosi. Ora ci godiamo questi tre punti, poi penseremo subito alla sfida di coppa Italia contro la Roma: vogliamo dare continuità al nostro sogno".