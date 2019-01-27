Pellissier: "Stiamo dominando ma ci manca un rigore e il gol è stato annullato per un piede"

Ha così parlato il capitano del Chievo Verona Sergio Pellissier alla fine del primo tempo:"Stiamo dominando ma giocare in queste condizioni è impossibile. Ci manca un rigore e il gol ci è stato annull...

A cura di Redazione Labaroviola 27 gennaio 2019 13:12

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