Pellissier: "Stiamo dominando ma ci manca un rigore e il gol è stato annullato per un piede"
Ha così parlato il capitano del Chievo Verona Sergio Pellissier alla fine del primo tempo:"Stiamo dominando ma giocare in queste condizioni è impossibile. Ci manca un rigore e il gol ci è stato annull...
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 13:12
Ha così parlato il capitano del Chievo Verona Sergio Pellissier alla fine del primo tempo:
"Stiamo dominando ma giocare in queste condizioni è impossibile. Ci manca un rigore e il gol ci è stato annullato per il tocco di un piede sulla linea. Andare avanti cosi è impossibile"