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Pellissier: "Stiamo dominando ma ci manca un rigore e il gol è stato annullato per un piede"

Ha così parlato il capitano del Chievo Verona Sergio Pellissier alla fine del primo tempo:"Stiamo dominando ma giocare in queste condizioni è impossibile. Ci manca un rigore e il gol ci è stato annull...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 13:12
Pellissier: "Stiamo dominando ma ci manca un rigore e il gol è stato annullato per un piede" -
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Ha così parlato il capitano del Chievo Verona Sergio Pellissier alla fine del primo tempo:

"Stiamo dominando ma giocare in queste condizioni è impossibile. Ci manca un rigore e il gol ci è stato annullato per il tocco di un piede sulla linea. Andare avanti cosi è impossibile"

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