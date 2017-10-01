Castro: "Il secondo un gran gol, non è facile rimontare a una squadra così forte. Maradona.."

Al termine di Chievo-Fiorentina, ha parlato il man of the match Lucas Castro. Queste le sue parole: "Maradona mi ha portato molta fortuna ..

Al termine di Chievo-Fiorentina, ha parlato il man of the match Lucas Castro. Queste le sue parole: "Maradona mi ha portato molta fortuna oggi. Il suo messaggio è stato emozionante e mi ha dato la carica pazzesca. Il secondo gol è stato una grande rete. Ho visto il portiere un po' fuori e l'ho messa all'angolo opposto. La partita? Non è facile rimontare contro una squadra così forte, siamo stati bravi e compatti. La mia nuova canzone? Ci sto provando. Vedremo. L'Argentina? Non riesco a pensare che non riesca a raggiungere il Mondiale perchè abbiamo il giocatore più forte del mondo".