Moviola Gazzetta: "Giusto annullare gol al Chievo. Viene assegnato il rigore sbagliato..."

Questo è quello che scrive La Gazzetta dello Sport riguardo la moviola della partita tra Chievo e Fiorentina:"Al 14’ del primo tempo Lafont sbaglia il disimpegno e regala palla a Giaccherini che reali...

A cura di Redazione Labaroviola 28 gennaio 2019 11:26

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