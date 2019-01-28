Moviola Gazzetta: "Giusto annullare gol al Chievo. Viene assegnato il rigore sbagliato..."
Questo è quello che scrive La Gazzetta dello Sport riguardo la moviola della partita tra Chievo e Fiorentina:"Al 14’ del primo tempo Lafont sbaglia il disimpegno e regala palla a Giaccherini che reali...
Questo è quello che scrive La Gazzetta dello Sport riguardo la moviola della partita tra Chievo e Fiorentina:
"Al 14’ del primo tempo Lafont sbaglia il disimpegno e regala palla a Giaccherini che realizza senza problemi l’1-0 del Chievo. Ma il Var gli segnala che probabilmente Pellissier era in area (piede sulla linea) quando Vitor Hugo ha ricevuto dal portiere. Segnalazione molto pignola (c’è un precedente in stagione, rete annullata alla Juve alla 13a), ma corretta a norma di regolamento. Al 26’, però, il Var non dà lo stesso suggerimento per l’entrata di Pezzella su Pellissier. In questo caso Serra avalla la scelta di Chiffi, sbagliando. Convince poco anche il rigore concesso al Chievo al 38’ della ripresa per il mani di Gerson: il braccio è attaccato al corpo"