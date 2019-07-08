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Ufficiale: Massimo Gobbi annuncia il ritiro dal calcio: "È stato un viaggio meraviglioso"

Il terzino sinistro, Massimo Gobbi, dopo 30 anni di carriera si è ritirato dal calcio. Aveva giocato anche con la maglia dalla Fiorentina dal 2006 fino al 2010.Ecco le sue parole sui social: "30 anni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 14:58
Ufficiale: Massimo Gobbi annuncia il ritiro dal calcio: "È stato un viaggio meraviglioso" -
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Il terzino sinistro, Massimo Gobbi, dopo 30 anni di carriera si è ritirato dal calcio. Aveva giocato anche con la maglia dalla Fiorentina dal 2006 fino al 2010.

Ecco le sue parole sui social: "30 anni fa finiva la mia prima stagione da calciatore... 30 anni dopo si conclude la mia carriera. È stato un viaggio meraviglioso! Grazie alla mia famiglia. Grazie a chi c’era allora e c’è anche adesso. Grazie a chi mi è stato accanto in questo viaggio, non importa quanta strada fatta assieme ma l’impronta lasciata nel mio cammino. Un abbraccio. Massi".

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