Ufficiale: Massimo Gobbi annuncia il ritiro dal calcio: "È stato un viaggio meraviglioso"

Il terzino sinistro, Massimo Gobbi, dopo 30 anni di carriera si è ritirato dal calcio. Aveva giocato anche con la maglia dalla Fiorentina dal 2006 fino al 2010.Ecco le sue parole sui social: "30 anni...

Il terzino sinistro, Massimo Gobbi, dopo 30 anni di carriera si è ritirato dal calcio. Aveva giocato anche con la maglia dalla Fiorentina dal 2006 fino al 2010.

Ecco le sue parole sui social: "30 anni fa finiva la mia prima stagione da calciatore... 30 anni dopo si conclude la mia carriera. È stato un viaggio meraviglioso! Grazie alla mia famiglia. Grazie a chi c’era allora e c’è anche adesso. Grazie a chi mi è stato accanto in questo viaggio, non importa quanta strada fatta assieme ma l’impronta lasciata nel mio cammino. Un abbraccio. Massi".