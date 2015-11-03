Labaro Viola

Notizie Gobbi Fiorentina

Gobbi: "Salvezza? La vera sfida è Benevento-Cagliari, ma la Fiorentina deve pensare a sé stessa e fare punti"

08 maggio 2021 14:02

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

Gobbi: "Callejon può giocare a tutta fascia, cessione di Chiesa scelta ponderata. Fiorentina ottimo progetto"

10 ottobre 2020 11:48

Beppe Paradise: "Consiglio Pedro del Chelsea a Pradè vista la sua età e la sua esperienza"

12 giugno 2020 16:19

Ufficiale: Massimo Gobbi annuncia il ritiro dal calcio: "È stato un viaggio meraviglioso"

08 luglio 2019 14:58

ONCE UPON A TIME, QUANDO LA RETROGUARDIA DEL CHIEVO FACEVA LA STORIA DELLA FIORENTINA

28 settembre 2017 16:43

Gobbi: "A Firenze ricordi bellissimi, adesso corro più di 10 anni fa. Domenica..."

18 gennaio 2017 18:36

Archivio

Esplora l'archivio di Gobbi

Sett. 18
Sett. 46 Sett. 41 Sett. 24
Sett. 28
Sett. 39 Sett. 3