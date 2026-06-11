Gobbi su Gilardino: "A cena con gli ex compagni della Fiorentina, mostrava le tattiche con posate e bicchieri"

"Per com'era in spogliatoio, non avrei mai detto che avrebbe potuto fare l'allenatore, ma in quelle cene ho capito che mi sbagliavo"

Massimo Gobbi, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a Cronache di Spogliatoio di Alberto Gilardino: “Quando andavamo a cena con gli ex compagni della Fiorentina, Gilardino ci faceva sempre vedere le tattiche con le posate e i bicchieri. Lo riprendevano sempre: ‘Dai, siamo a mangiare. Calmati un po’’. Per com’era in spogliatoio, non avrei mai detto che avrebbe potuto fare l’allenatore. Ma in quelle cene ho capito che mi sbagliavo”.