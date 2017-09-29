Tomovic: "Chievo mi è gia entrata nel cuore. Niente Fiorentina, per me conta solo il presente"

Il mio errore che ha causato il rigore? Domenica scorso alla Fiorentina lo stesso fallo non è stato fischiato.." così Tomovic a Mondo Chievo

Nenad Tomovic è stato intervistato dalla rivista "Mondo Chievo" queste le parole dell'ex giocatore della Fiorentina:

"Sono stato a Firenze cinque anni e conservo bei ricordi. Però ora per me conta solo il Chievo. Spero riusciremo a fare un bel risultato. Questa maglia mi è gia entrata nel cuore. Quando ero alla Fiorentina e guardavo giocare il Chievo pensavo fosse una bella squadra. Arrivato qui ho capito il motivo. Mio errore che ha causato il rigore contro l'Atalanta? Nella stessa situazione domenica scorsa alla Firoentina non è stato fischiato nulla..."