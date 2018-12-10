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"Aiuti arbitrali", i viola hanno un punto in più, Chievo il più aiutato. L'Atalanta...

Questa la classifica stilata da i colleghi di Calciomercato.com su tutte le squadre di Serie A, analizzando gli errori arbitrali dove sono state coinvolte sia in modo favorevole che contrario... Il Ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 18:16
"Aiuti arbitrali", i viola hanno un punto in più, Chievo il più aiutato. L'Atalanta... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questa la classifica stilata da i colleghi di Calciomercato.com su tutte le squadre di Serie A, analizzando gli errori arbitrali dove sono state coinvolte sia in modo favorevole che contrario... Il Chievo è a +4, mentre Atalanta e Genoa sono a -4. +1 per la Fiorentina:

CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Chievo 4 - 0 (+4)
Cagliari 3 - 0 (+3)
Spal 4 - 1 (+3)
Milan 3 - 1 (+2)
Roma 4 - 2 (+2)
Udinese 3 - 1 (+2)
Frosinone 2 - 0 (+2)
Inter 4 - 3 (+1)
Juventus 3 - 2 (+1)
Fiorentina 4 - 3 (+1)
Napoli 1 - 1 (0)
Lazio 1 - 1 (0)
Sampdoria 0 - 1 (-1)
Sassuolo 1 - 2 (-1)
Empoli 0 - 2 (-2)
Parma 1 - 3 (-2)
Torino 1 - 4 (-3)
Bologna 0 - 4 (-4)
Atalanta 0 - 4 (-4)
Genoa 0 - 4 (-4).

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