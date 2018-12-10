"Aiuti arbitrali", i viola hanno un punto in più, Chievo il più aiutato. L'Atalanta...

Questa la classifica stilata da i colleghi di Calciomercato.com su tutte le squadre di Serie A, analizzando gli errori arbitrali dove sono state coinvolte sia in modo favorevole che contrario... Il Ch...

Questa la classifica stilata da i colleghi di Calciomercato.com su tutte le squadre di Serie A, analizzando gli errori arbitrali dove sono state coinvolte sia in modo favorevole che contrario... Il Chievo è a +4, mentre Atalanta e Genoa sono a -4. +1 per la Fiorentina:

CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Chievo 4 - 0 (+4)

Cagliari 3 - 0 (+3)

Spal 4 - 1 (+3)

Milan 3 - 1 (+2)

Roma 4 - 2 (+2)

Udinese 3 - 1 (+2)

Frosinone 2 - 0 (+2)

Inter 4 - 3 (+1)

Juventus 3 - 2 (+1)

Fiorentina 4 - 3 (+1)

Napoli 1 - 1 (0)

Lazio 1 - 1 (0)

Sampdoria 0 - 1 (-1)

Sassuolo 1 - 2 (-1)

Empoli 0 - 2 (-2)

Parma 1 - 3 (-2)

Torino 1 - 4 (-3)

Bologna 0 - 4 (-4)

Atalanta 0 - 4 (-4)

Genoa 0 - 4 (-4).