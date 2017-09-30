Chievo-Fiorentina, il ritrovo degli ex: cinque a Verona, due in viola

Chievo-Fiorentina, la gara degli ex. Sulla sponda gialloblu, tra coloro che hanno indossato la maglia viola nel passato prossimo ed in quello recente, c'è un'intera linea difensiva. Parliamo di Tomovi...

Chievo-Fiorentina, la gara degli ex. Sulla sponda gialloblu, tra coloro che hanno indossato la maglia viola nel passato prossimo ed in quello recente, c'è un'intera linea difensiva. Parliamo di Tomovic, Dainelli, Gamberini e Gobbi (che però domani non sarà della gara, causa infortunio). A loro va aggiunto Seculin, che però non ha mai esordito con la primae squadra. Sulla sponda viola, invece, ecco Cyril Thereau e mister Pioli, che a Verona ha allenato nel 2010/11.