Pioli vs Cagliari, 16 vittorie su 26 partite disputate dal tecnico viola contro i sardi

Il tecnico emiliano ritrova un avversario contro cui si è cimentato già moltissime volte con molte soddisfazioni raccolte

Il mister viola Stefano Pioli riparte da Cagliari in campionato per la sua terza avventura con la Fiorentina. Una squadra che da tecnico ha sfidato in 27 occasioni con Inter, Milan, Bologna, Lazio, Chievo, Parma, Salernitana e ovviamente Fiorentina, con i gigliati il mister emiliano ha vinto solo una volta in 4 gare tra il 2018 e il 2019 con la sconfitta 2-1 in Sardegna che portò all'inizio della fine del rapporto con i Della Valle culminato nella caduta col Frosinone e i duri comunicati preludio delle sue dimissioni.

Da lì Pioli non ha mai più perso contro i sardi, infatti al Milan ha collezionato 8 vittorie e un pareggio, poi con l'Inter ha vinto a Cagliari per 1-5, così come due successi con la Lazio, poi col Bologna 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Non ha mai battuto i sardi con Parma e Chievo, mentre in B con la Salernitana in due precedenti ci furono una vittoria e una sconfitta. Il totale va quindi a 16 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte in 26 occasioni.