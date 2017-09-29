Mencucci: "Contro il Chievo sulla carta non dovrebbe esserci partita. I Della Valle non si sono distaccati dalla Fiorentina"

A Pairetto domenica sera é saltata la spina. I Della Valle ci sono anche se non si vedono" così Sandro Mencucci a 7 Gold

Il presidente della Fiorentina Women's Sandro Mencucci ha parlato a 7 Gold alla trasmissione "Salotto Viola" queste le sue parole:

"Mercoledì sera giocheremo in Champions League contro il Fortuna, anche se non sono conosciute sono più forti di noi. Speriamo che i tifosi vengano allo stadio.

Quando siamo andati a Madrid Butragueno mi fece vedere il centro sportivo delle giovanili del Real: tutte le categorie sono assieme. Ma anche noi abbiamo fatto un buon lavoro, vedi Chiesa.

Da fuori potrebbe sembrare che ci sia un distaccamento dei Della Valle che dall'interno non c'è affatto. Spero che si torni a focalizzarsi di più sulla nostra Fiorentina, che in estate ha avuto bisogno di diversi rinnovvamenti.

La vecchia squadra non poteva superare certi limiti, per questo ci sono stati giocatori che hanno deciso di andare via.

Domenica abbiamo visto qualcosa di incredibile. È impossibile fare certi errori con il Var, evidentemente a Pairetto è saltata la spina. Sulla carta contro il Chievo non dovrebbe esserci partita, ma va affrontato nel modo giusto".