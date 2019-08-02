Skysport, Tomovic torna in serie A. Lo vuole la Spal, trattativa ai dettagli
L'ex difensore viola si appresta a tornare in serie A, il suo futuro sarà a Ferrara. In arrivo un nuovo rinforzo difensivo in casa SPAL: Nenad Tomovic, infatti, è ai dettagli la trattativa con il Chie...
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2019 22:23
L'ex difensore viola si appresta a tornare in serie A, il suo futuro sarà a Ferrara. In arrivo un nuovo rinforzo difensivo in casa SPAL: Nenad Tomovic, infatti, è ai dettagli la trattativa con il Chievo per il 31enne serbo si può chiudere già nelle prossime ore. Ma non solo. La società di Mattioli - riporta Sky Sport - insiste anche per Mehdi Leris, anche lui di proprietà del Chievo: il centrocampista 21enne francese piace molto ma c'è anche la concorrenza della Sampdoria.
Fonte: Skysport.it