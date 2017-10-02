"Negli spogliatoi eravamo troppo rilassati" cosi la Fiorentina si fa rimontare e perde a Verona
L'analisi del Corriere fiorentino sulla sconfitta viola contro il Chievo. L'auto denuncia di un atteggiamento sbagliato dopo il vantaggio
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2017 11:25
Quarta sconfitta in sette partite per la Fiorentina, che vede sempre più lontana la zona per la qualificazione in Europa. A niente è servito il gol del vantaggio siglato da Simeone, con Castro che si è caricato il Chievo sulle spalle per poi schiacciare i viola nella loro metà campo: “Così non va, negli spogliatoi eravamo troppo rilassati”.
Corriere fiorentino