"Negli spogliatoi eravamo troppo rilassati" cosi la Fiorentina si fa rimontare e perde a Verona

L'analisi del Corriere fiorentino sulla sconfitta viola contro il Chievo. L'auto denuncia di un atteggiamento sbagliato dopo il vantaggio

Quarta sconfitta in sette partite per la Fiorentina, che vede sempre più lontana la zona per la qualificazione in Europa. A niente è servito il gol del vantaggio siglato da Simeone, con Castro che si è caricato il Chievo sulle spalle per poi schiacciare i viola nella loro metà campo: “Così non va, negli spogliatoi eravamo troppo rilassati”.

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