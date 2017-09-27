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Tomovic contro la Fiorentina, domenica la prima contro il difensore serbo. Cinque anni a Firenze

Arrivato a sorpresa é rimasto cinque anni in riva all'Arno. Ma i suoi tanti errori hanno fatto inclinare il rapporto con il tifo viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2017 10:30
Tomovic contro la Fiorentina, domenica la prima contro il difensore serbo. Cinque anni a Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Domenica la Fiorentina si troverà ad affrontare un Chievo che nella sua rosa ha un’intera difesa composta da ex viola Dainelli, Gamberini, Gobbi e lo stesso Nenad Tomovic (più il secondo portiere Seculin). Il calciatore serbo, per la prima volta avversario dei viola dopo i cinque anni passati a Firenze. Arrivato a sorpresa nell’estate 2012, è riuscito a trovare spazio sia con Montella che con Sousa. Il suo rendimento non sempre eccelso ha però finito per incrinare il rapporto con la piazza. Il legame si era irrimediabilmente logorato: da lì la decisione di trasferirsi al Chievo durante l’ultima sessione di mercato.

La Nazione

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