Tomovic contro la Fiorentina, domenica la prima contro il difensore serbo. Cinque anni a Firenze

Arrivato a sorpresa é rimasto cinque anni in riva all'Arno. Ma i suoi tanti errori hanno fatto inclinare il rapporto con il tifo viola

Domenica la Fiorentina si troverà ad affrontare un Chievo che nella sua rosa ha un’intera difesa composta da ex viola Dainelli, Gamberini, Gobbi e lo stesso Nenad Tomovic (più il secondo portiere Seculin). Il calciatore serbo, per la prima volta avversario dei viola dopo i cinque anni passati a Firenze. Arrivato a sorpresa nell’estate 2012, è riuscito a trovare spazio sia con Montella che con Sousa. Il suo rendimento non sempre eccelso ha però finito per incrinare il rapporto con la piazza. Il legame si era irrimediabilmente logorato: da lì la decisione di trasferirsi al Chievo durante l’ultima sessione di mercato.

La Nazione