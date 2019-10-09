Tre squadre interessate all'attaccante Thereau della Fiorentina. Potrebbe andare via

Secondo seriebnews.com, sull'attaccante della viola Cyril Thereau sono interessate 3 squadre di Serie B: Empoli, Chievo e Frosinone per tornare il prima possibile in Serie A Tim. L'operazione del cart...

Secondo seriebnews.com, sull'attaccante della viola Cyril Thereau sono interessate 3 squadre di Serie B: Empoli, Chievo e Frosinone per tornare il prima possibile in Serie A Tim. L'operazione del cartellino sarebbe low cost e non è da escludere che le squadre attendano la fine del contratto con la Fiorentina per prenderlo svincolato.