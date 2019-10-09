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Tre squadre interessate all'attaccante Thereau della Fiorentina. Potrebbe andare via

Secondo seriebnews.com, sull'attaccante della viola Cyril Thereau sono interessate 3 squadre di Serie B: Empoli, Chievo e Frosinone per tornare il prima possibile in Serie A Tim. L'operazione del cart...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 09:24
Tre squadre interessate all'attaccante Thereau della Fiorentina. Potrebbe andare via - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo seriebnews.com, sull'attaccante della viola Cyril Thereau sono interessate 3 squadre di Serie B: Empoli, Chievo e Frosinone per tornare il prima possibile in Serie A Tim. L'operazione del cartellino sarebbe low cost e non è da escludere che le squadre attendano la fine del contratto con la Fiorentina per prenderlo svincolato.

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