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Se Thereau non parte il mercato viola in attacco è chiuso. Le offerte di Chievo e Cagliari...

Ventisei minuti complessivi giocati in questa Serie A. Cyril Théréau, nonostante le due brevi apparizioni di questa stagione, non vorrebbe salutare la Fiorentina in questo mese di gennaio. Sul frances...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2019 03:19
Se Thereau non parte il mercato viola in attacco è chiuso. Le offerte di Chievo e Cagliari... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ventisei minuti complessivi giocati in questa Serie A. Cyril Théréau, nonostante le due brevi apparizioni di questa stagione, non vorrebbe salutare la Fiorentina in questo mese di gennaio. Sul francese classe '83 c'è l'interesse del ChievoVerona ma anche del Cagliari, tuttavia l'ex attaccante dell'Udinese non sembra troppo convinto. Se dovesse restare, ecco che davanti il mercato viola sarebbe pressoché chiuso.

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