Gamberini: "Sono stato 7 anni a Firenze ma sabato tiferò Napoli, li ho trovato amore"

A Napoli ho giocato un solo anno ma per sabato non ho dubbi. Ancora adesso ci torno per mangiare bene..." così Gamberini sulla sfida tra Napoli e Fiorentina

Alessandro Gamberini ha parlato alla radio CRC della partita tra Napoli e Fiorentina in programma domenica sera, queste le sue parole:

"Per chi tiferò sabato? Mi mettete in difficoltà con questa domanda ma sono sincero, sono stato 7 anni a Firenze, è stato un periodo importante della mia vita e della mia carriera, a Napoli sono stato una sola una stagione ma farò il tifo per il Napoli perchè mi è bastato un anno per abbracciare quella città che mi è rimasta nel cuore. Ho tanti amici ed in estate farò qualche giorno lì per mangiare bene e salutare gli amici" ha concluso Gamberini.