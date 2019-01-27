Pioli: "Dovevamo fare più gol. Nello spogliatoio a inizio partita Muriel ci ha detto..."

Stefano Pioli ha parlato a Dazn a fine partita,queste le sue parole:"Oggi dovevamo solo vincere, è stata una partita strana, avremmo dovuto fare più gol. Abbiamo attaccato follemente, con tantissimi g...

Stefano Pioli ha parlato a Dazn a fine partita,queste le sue parole:

"Oggi dovevamo solo vincere, è stata una partita strana, avremmo dovuto fare più gol. Abbiamo attaccato follemente, con tantissimi giocatori, vincendo cosi, abbiamo dimostrato la nostra forza contro un avversario che aveva tolto punti a parecchie squadre.

Non è stata una partita fortunata per l’arbitro. Gli errori ci possono stare nel percorso di crescita. Bene Hancko nonostante era alla prima da titolare, lui ha qualità, anche se ha sofferto qualche situazione.

Muriel è arrivato a Firenze nel momento giusto, bisogna dargli tempo ma per quanto sta facendo vedere, sta mostrando maturità, presenza e sta diventando un fattore. Nello spogliato prima della partita c'è la tradizione che un giocatore parli a tutti, oggi l'ha fatto Muriel ed ha usato bellissime parole. È stato un esempio".