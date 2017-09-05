Tomovic si presenta: "A Firenze clima non sereno, intorno a me molta negatività. Al Chievo per far vedere quanto valgo.."

Durante la propria presentazione, ha palato ai microfoni della sala stampa del Chieve Nenad Tomovic. Queste le sue parole riguardanti la sua ex squadra..

Durante la propria presentazione, ha palato ai microfoni della sala stampa del Chieve Nenad Tomovic. Queste le sue parole riguardanti la sua ex squadra: "Il Chievo rappresenta una grande opportunità per rimettermi in mostra e dimostrare il mio valore. Nell’ultimo periodo a Firenze ho avuto difficoltà perché la gente si aspettava tanto e l’ambiente non era sereno. C’era troppa aria negativa intorno a me e credo di aver fatto la scelta giusta. Come ho detto prima, l’opportunità del Chievo mi permette di rimettermi in gioco. Quando il mio procuratore mi ha detto che c’era la possibilità di venire qui, ci ho pensato due secondi e ho detto subito di sì. In poche ore è stata portata avanti la trattativa, ho deciso solo io insieme a lui. Ho parlato anche con Ivan (Radovanovic ndr) che conosco bene e sicuramente il fatto che molti giocatori al Chievo sono rinati mi ha spinto ulteriormente ad accettare la proposta gialloblù”

Fonte Tuttochievoverona