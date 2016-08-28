Viola è qui la festa: 1 a 0 al Chievo, ci pensa Carlos Sanchez

Nel giorno della festa per il 90esimo della Fiorentina gli uomini di Sousa piegano il Chievo Verona di misura: ci pensa Carlos Sanchez, con un colpo di testa alla mezz'ora. La viola tiene subito la ga...

Nel giorno della festa per il 90esimo della Fiorentina gli uomini di Sousa piegano il Chievo Verona di misura: ci pensa Carlos Sanchez, con un colpo di testa alla mezz'ora. La viola tiene subito la gara in pugno: Tello si fa notare subito per una serie di dribbling e accelerazioni. Poi, al 29', Sanchez la sblocca: angolo dalla sinistra di Ilicic e girata del mediano che fa 1 a 0 e mette via il primo sigillo in maglia viola. Alla mezz'ora brutto scontro tra Tata e Meggiorini: il portiere prima si riprende, poi lascia il campo a Lezzerini. Viola vicini al raddoppio a fine primo tempo, con le conclusioni ancora di Sanchez e di Alonso. Nella ripresa ecco subito un recupero miracoloso di Sanchez che sbroglia una situazione pericolosa in area ed una parata da superman di Lezze su conclusione di Inglese. A dieci dal termine contropiede viola, con Ilicic che colpisce una clamorosa traversa con un tiro ad effetto. Il Chievo ci prova, ma la Fiorentina amministra fino alla fine. Primi 3 punti messi via per Sousa, poi la passerella per i 90 anni può iniziare.