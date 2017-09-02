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Il Mattino, il Napoli ha preso Inglese dal Chievo per scambiarlo il prossimo anno con Chiesa della Fiorentina

Secondo quanto riportato dal Mattino di Napoli sarebbe questa la vera motivazione del colpo Roberto Inglese del Napoli l'ultimo giorno di mercato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2017 10:48
Il Mattino, il Napoli ha preso Inglese dal Chievo per scambiarlo il prossimo anno con Chiesa della Fiorentina - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Ultimo acquisto del Napoli, ma rimarrà in prestito al Chievo fino a fine stagione: Roberto Inglese è stata la sorpresa dell’ultimo giorno di mercato. Gli azzurri lo hanno pagato 10 milioni più 2 di bonus che scatteranno alla prima presenza al Napoli. Ma per i partenopei potrebbe trattarsi anche di una pedina di scambio per Federico Chiesa. Oppure per Berardi del Sassuolo. Lo chiamano Bobby English e detesta tutti i giochi di parola intorno al suo cognome, scrive il quotidiano napoletano. Non è escluso che Inglese, in caso di necessità, possa arrivare a Napoli già a gennaio.

IL Mattino

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