La cessione di Tomovic al Chievo è nata all'ora di pranzo, con il benestare di Pioli

Corvino ha fissato i termini per un trasferimento che mette fine a un rapporto, quello fra il difensore e la maglia viola, ormai logoro

Ieri la Fiorentina ha ceduto anche il difensore Nenad Tomovic. La trattativa con il Chievo è iniziata intorno all’ora di pranzo e dopo il benestare di Pioli, Corvino ha fissato i termini giusti per un trasferimento (anche se a termine) che mette fine a un rapporto, quello fra il difensore e la maglia viola, ormai logoro. Tomovic si è trasferito al Chievo con la formula del prestito (ai viola 300 mila euro) e quindi il suo addio a titolo definitivo sarà eventualmente formalizzato – al Chievo o altrove – il prossimo giugno.

Fonte: La Nazione