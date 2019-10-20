Bigica: "Siamo sempre a disposizione della prima squadra. Fa piacere vedere Barone e Pradè"

Fiorentina- Chievo Primavera è terminata 1-1. Al 20' goal su rigore di Demirovic poi al 34' pareggio dei viola con Lovisa. Queste le parole rilasciate dal ct Emiliano Bigica: "Altre volte queste parti...

Fiorentina- Chievo Primavera è terminata 1-1. Al 20' goal su rigore di Demirovic poi al 34' pareggio dei viola con Lovisa. Queste le parole rilasciate dal ct Emiliano Bigica: "Altre volte queste partite le avremmo perse, mi tengo stretto il pareggio. Buona prova da parte della squadra, ci è mancata solo la stoccata vincente. Nonostante il Chievo fosse a 0 punti, la sua classifica è bugiarda. I ragazzi hanno giocato questa gara come una finale. Ora vogliamo recuperare per la partita di mercoledì, sarà difficile. Rasmussen ha fatto una buona gara, ha dato solidità al reparto, siamo in sintonia con la prima squadra, se hanno bisogno siamo sempre a disposizione. Se poi i ragazzi come Pedro e Vlahovic scendono in campo con umiltà allora va molto bene. Gaeta fa parte della nostra rosa, ogni tanto al sabato lo prestiamo all'U18, ha qualità nello stretto, ha fatto un ottimo tiro ma il portiere è stato bravo. Fa sempre piacere vedere Barone e Pradè, sono venuti a salutarci prima della partita, questo conferma la vicinanza della società viola. Duncan è mancato perchè ha qualità e fiuto del goal ma purtroppo è squalificato. Sono però convinto che avremo bisogno di tutti, devono allenarsi bene e con intensità. La coppa no, non ci distrae penseremo più tardi alla sfida di Bergamo. Con il Pescara giocherà la miglior formazione, dobbiamo vincere ed abbiamo poche ore per recuperare".