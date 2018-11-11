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Vincono Empoli e Roma su Udinese e Samp. Pareggio tra Chievo e Bologna. I marcatori...

Finiscono le gare delle 15.00 con due vittorie locali ed un pareggio. La Roma scavalca la Fiorentina e va a 19 punti.Roma-Sampdoria 4-1: Jesus, Schick, El Shaarawy, Defrel (S), El Shaarawy.Empoli-Udin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2018 16:33
Vincono Empoli e Roma su Udinese e Samp. Pareggio tra Chievo e Bologna. I marcatori... - Roma's Patrick Schick (R) in action against Sampdoria's Joachim Andersen during the Italian Serie A soccer match between AS Roma and UC Sampdoria at the Olimpico Stadium in Rome, Italy, 11 November 2018. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Roma's Patrick Schick (R) in action against Sampdoria's Joachim Andersen during the Italian Serie A soccer match between AS Roma and UC Sampdoria at the Olimpico Stadium in Rome, Italy, 11 November 2018. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
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Finiscono le gare delle 15.00 con due vittorie locali ed un pareggio. La Roma scavalca la Fiorentina e va a 19 punti.

Roma-Sampdoria 4-1: Jesus, Schick, El Shaarawy, Defrel (S), El Shaarawy.

Empoli-Udinese 2-1: Zajc, Caputo, Pussetto (U).

Chievo-Bologna 2-2: Santander (B), Meggiorini (R), Obi (C), Orsolini (B).

Alle 18.00 Sassuolo-Lazio ore 20.30 Milan-Juventus.

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