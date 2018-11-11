Vincono Empoli e Roma su Udinese e Samp. Pareggio tra Chievo e Bologna. I marcatori...
Finiscono le gare delle 15.00 con due vittorie locali ed un pareggio. La Roma scavalca la Fiorentina e va a 19 punti.Roma-Sampdoria 4-1: Jesus, Schick, El Shaarawy, Defrel (S), El Shaarawy.Empoli-Udin...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2018 16:33
Finiscono le gare delle 15.00 con due vittorie locali ed un pareggio. La Roma scavalca la Fiorentina e va a 19 punti.
Roma-Sampdoria 4-1: Jesus, Schick, El Shaarawy, Defrel (S), El Shaarawy.
Empoli-Udinese 2-1: Zajc, Caputo, Pussetto (U).
Chievo-Bologna 2-2: Santander (B), Meggiorini (R), Obi (C), Orsolini (B).
Alle 18.00 Sassuolo-Lazio ore 20.30 Milan-Juventus.