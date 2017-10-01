Errore di posizionamento di Biraghi, Castro punisce la Fiorentina
Pareggio del Chievo al 25' del primo tempo. Dopo una lunga azione manovrata sulla sinistra, Birsa rientra sul suo piede piu debole
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2017 15:19
Pareggio del Chievo al 25' del primo tempo. Dopo una lunga azione manovrata sulla sinistra, Birsa rientra sul suo piede piu debole e crossa in mezzo. Il pallone viene raccolto da Castro che da solo davanti alla porta non sbaglia.
Brutta fase difensiva della Fiorentina che si dimentica totalmente del numero 19 del Chievo