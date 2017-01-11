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Berna: "Il rigore c'era. Sto bene qui e per adesso resto"

Così Federico Bernardeschi ai microfoni della Rai, nel dopo gara: "Stasera era una gara difficile. Noi ci eravamo messi bene in campo, ma le espulsioni hanno cambiato le cose. Meno male che ce l'abbia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2017 20:27
Berna: "Il rigore c'era. Sto bene qui e per adesso resto" -
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Così Federico Bernardeschi ai microfoni della Rai, nel dopo gara: "Stasera era una gara difficile. Noi ci eravamo messi bene in campo, ma le espulsioni hanno cambiato le cose. Meno male che ce l'abbiamo fatta. Il rigore? Il rigore c'era, mi sono sentito toccare e sono caduto. Mercato? Io penso al presente, alla Fiorentina e a questo campionato. Sto bene qui e per adesso resto".

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