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Corriere: Eysseric dal 1' contro il Chievo, Saponara a gara in corso

Il Corriere fiorentino oggi in edicola analizza la possibile formazione viola contro il Chievo, ipotizzando che Valentin Eysseric possa partire titolare nella gara contro il Chievo, avendo completamen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 10:27
Corriere: Eysseric dal 1' contro il Chievo, Saponara a gara in corso - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
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Il Corriere fiorentino oggi in edicola analizza la possibile formazione viola contro il Chievo, ipotizzando che Valentin Eysseric possa partire titolare nella gara contro il Chievo, avendo completamente recuperato dall'infortunio alla caviglia. Riccardo Saponara, invece, si accomoderà in panchina: potrebbe subentrare a gara in corso.

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