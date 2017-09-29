Corriere: Eysseric dal 1' contro il Chievo, Saponara a gara in corso
Il Corriere fiorentino oggi in edicola analizza la possibile formazione viola contro il Chievo, ipotizzando che Valentin Eysseric possa partire titolare nella gara contro il Chievo, avendo completamen...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 10:27
Il Corriere fiorentino oggi in edicola analizza la possibile formazione viola contro il Chievo, ipotizzando che Valentin Eysseric possa partire titolare nella gara contro il Chievo, avendo completamente recuperato dall'infortunio alla caviglia. Riccardo Saponara, invece, si accomoderà in panchina: potrebbe subentrare a gara in corso.