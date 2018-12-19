Nazione, scambio tra Chievo e Fiorentina. A Firenze Stepinski, a Verona Vlahovic. I dettagli...

Possibile scambio di attaccanti in vista tra Fiorentina e ChievoVerona. Il club viola ha messo gli occhi su Mariusz Stepinski e per arrivare al giocatore potrebbe mettere sul piatto il prestito di Dus...

A cura di Redazione Labaroviola 19 dicembre 2018 12:34

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