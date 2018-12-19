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Nazione, scambio tra Chievo e Fiorentina. A Firenze Stepinski, a Verona Vlahovic. I dettagli...

Possibile scambio di attaccanti in vista tra Fiorentina e ChievoVerona. Il club viola ha messo gli occhi su Mariusz Stepinski e per arrivare al giocatore potrebbe mettere sul piatto il prestito di Dus...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2018 12:34
Nazione, scambio tra Chievo e Fiorentina. A Firenze Stepinski, a Verona Vlahovic. I dettagli... -
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Possibile scambio di attaccanti in vista tra Fiorentina e ChievoVerona. Il club viola ha messo gli occhi su Mariusz Stepinski e per arrivare al giocatore potrebbe mettere sul piatto il prestito di Dusan Vlahovic, in modo da permettere al giovane classe 2000 di trovare più spazio e farsi le ossa in vista del ritorno a Firenze all'inizio della prossima stagione. A riportarlo è La Nazione.

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