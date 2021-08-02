TMW, interesse Fiorentina per Krizanovic. Sul portiere della Croazia U19 c'è anche il Chievo

Interesse della Fiorentina per Ivan Krizanovic: i Viola vogliono rafforzare ed aumentare la competizione tra i pali

La Fiorentina è interessata a Ivan Krizanovic. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, i Viola studiano l'estremo difensore dell'Inter Zapresic e della Nazionale croata U19. Oltre l'interesse del club gigliato, il gigante di Zagabria avrebbe attirato l'attenzione del Chievo.

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