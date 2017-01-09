Sospiro di sollievo Borja Valero. Si allena in gruppo, sarà disponibile per Chievo e Juventus

Sì era fatto male nell'allenamento di venerdì ma è tornato subito a disposizione. Sousa potrà puntare su Borja Valero

Borja Valero dopo l’infortunio accusato nell’allenamento a porte aperte nel giorno dell’Epifania, sembra ormai prossimo al rientro. Allenatosi in gruppo nella giornata di ieri, il giocatore ha come obiettivo la convocazione nella gara di Coppa Italia contro il Chievo, una partita molto importante per squadra e società. Sospiro di sollievo dunque dopo il piccolo infortunio subito nel corso dell'allenamento a porte aperte di venerdì 6 gennaio. Potrà essere disponibile contro il Chievo in Coppa Italia e sarà certamente a disposizione per la partita contro la Juventus del prossimo turno di campionato.