Valcareggi: "Borja a queste cifre è regalato! Giaccherini in Viola? Può essere, magari dopo il 15 agosto"

Il noto agente Fifa Furio Valcareggi, che cura gli interessi fra gli altri anche di Emanuele Giaccherini, è stato intervistato da TMW ed ha parlato di Fiorentina e del suo assistito principe. Queste l...

Il noto agente Fifa Furio Valcareggi, che cura gli interessi fra gli altri anche di Emanuele Giaccherini, è stato intervistato da TMW ed ha parlato di Fiorentina e del suo assistito principe. Queste le dichiarazioni: "Vediamo, se il Napoli prende vari esterni troveremo un'altra soluzione. Sarà un colpo di mercato dal 15 agosto in poi. Ora va a Dimaro e farà una bella preparazione. Possono permetterselo le big, merita lo stipedio che ha. Chi lo prende fa un affare perchè ricopre più ruoli. Ipotesi Fiorentina? Potrebbe essere, se va via Borja Valero lui in quella zona fa più chilometri e ha più soluzioni per far gol". A proposito dello spagnolo dice: "E' una carissima persona però ha fatto un contratto importantissimo con l'Inter 3-4 settimane, a cifre elevate, una prodezza che il procuratore di Borja ha fatto, vista l'età. La Fiorentina però ricaverebbe solo 4 milioni: pagarlo questa cifra è ricettazione... La Fiorentina ne vuole otto e a fronte di questo calerebbe l'ingaggio del giocatore. Pagandolo meno, invece, lo stipendio verrebbe alzato".