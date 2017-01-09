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L'ennesima balla in un mercato viola ancora fermo

Il Corriere dello Sport Stadio ha lanciato la notizia di una Fiorentina su Giaccherini vista la partenza di Badelj. La verità è completamente un'altra...

A cura di Flavio Ognissanti
09 gennaio 2017 12:25
L'ennesima balla in un mercato viola ancora fermo -
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Stamattina il Corriere dello Sport Stadio ha parlato di Giaccherini e della possibilità di arrivo a Firenze in caso di partenza di Badelj. Sebbene ci siano pochissime possibilità (se non nulle) di vedere andar via Badelj nella finestra di questo mercato invernale è ancora più fantasioso pensare che a sostituirlo sia proprio Giaccherini del Napoli. Il motivo? Più di uno, iniziamo dal più semplice e ovvio, si tratta di due ruoli diversi. Badelj è un mediano mentre Giaccherini è un giocatore d'attacco. Senza contare che ha uno stipendio alto e che il Napoli di certo, nel caso, non vorrà vendere un calciatore

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