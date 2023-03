Giaccherini rivela: “Nel 2018 ero già della Fiorentina. Da piccolo scartato a Firenze per la mia statura”

Emanuele Giaccherini, ex giocatore di Juventus, Napoli e della Nazionale, ha parlato a Radio Bruno (CLICCA QUI PER LEGGERE IL SUO INTERVENTO) rivelando di quando era stato vicino alla Fiorentina in passato:

Dopo il Napoli era tutto fatto per venire a Firenze, era l’estate del 2018, avevo le valigie fatte poi saltò un giocatore al Napoli e sono tornato al Napoli, avrei giocato nella Fiorentina molto volentieri. Da piccolo avevo fatto qualche provino sia nella Fiorentina che nell’Empoli ma non mi hanno mai preso perchè ero basso, io sono cresciuto tardi, a livello di statura sono sempre stato piccolo, purtroppo queste cose accadono anche adesso”