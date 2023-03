Giaccherini: “Uno come Jovic lo misuro in serie A, non in Conference dove fai 3/4 gol a partita”

Emanuele Giaccherini, ex giocatore della nazionale ed oggi opinionista Dazn, ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina, queste le sue parole:

“Mi aspetto una partita bellissima partita che sarà giocata a viso aperto da entrambe le squadre, il campionato della Fiorentina è sotto le aspettative, mi aspettavo di più della squadra viola in campionato anche se nelle ultime partite penso ci sia una ripresa anche grazie all’aver battuto il Braga che per me è una squadra forte.

Il problema di Italiano è sempre stato l’attaccante, si sono alternati tanto Jovic e Cabral, a volte giocava anche Kouamè, quello è stato il vero problema della Fiorentina, i gol in campionato sono stati davvero pochi, se questi sono i gol non penso che uno di loro sarà l’attaccante titolare della Fiorentina.

Anche quest’anno la squadra ha fatto quello che doveva fare ma non c’era quello che faceva gol come faceva Vlahovic lo scorso anno. Jovic lo misuro nel campionato italiano, non in Conference League dove fai 3/4 gol contro certi avversari. Contro il Milan la Fiorentina può mettere in difficoltà la squadra rossonera con il pressing alto perchè la squadra di Pioli ama partire dal basso.

Dopo il Napoli era tutto fatto per venire a Firenze, era l’estate del 2018, avevo le valigie fatte poi saltò un giocatore al Napoli e sono tornato al Napoli, avrei giocato nella Fiorentina molto volentieri. Da piccolo avevo fatto qualche provino sia nella Fiorentina che nell’Empoli ma non mi hanno mai preso perchè ero basso, io sono cresciuto tardi, a livello di statura sono sempre stato piccolo, purtroppo queste cose accadono anche adesso”

