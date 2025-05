Giaccherini: “Se la Fiorentina chiude il campionato a 65 punti ha fatto il suo, ottimo campionato”

L’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha parlato ai media presenti, tra cui noi di TMW, a margine dell’evento Memorial Niccolò Galli: “Per me è sempre un piacere, lo faccio per Giovanni e per Niccolò, siamo sempre vicini alla famiglia e quando posso lo incontro con Furio (Valcareggi, ndr), il mio storico procuratore”.

Cosa rimane dal fine settimana di Serie A?

“È un campionato bellissimo, sotto tutti i punti di vista e per tutti gli obiettivi. Ieri sera si sono giocate nove partite in contemporanea e questo è la manifestazione di quanto sia bello il campionato”.

Un giudizio sulla stagione della Fiorentina.

“Credo abbia fatto il suo percorso, anche a livello di punti: può arrivare a farne 65, il campionato è stato ottimo. C’è chi ha fatto meglio, ma può lottare fino alla fine per raggiungere la Conference. L’Europa è stata un sogno svanito contro una squadra in quel momento più in forma e attrezzata (Betis, ndr)”

Due parole in fondo su Vincenzo Italiano.

“Sono un suo estimatore, per il modo in cui giocano le sue squadre ma anche per come si pone con gli addetti ai lavori. Anche alla Fiorentina aveva fatto molto bene, è stato solo sfortunato: i dettagli fanno la differenza nel vincere o perdere le finali. A Bologna quest’anno aveva un compito molto complicato ma è riuscito a fare persino meglio di Thiago Motta”.