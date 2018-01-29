Pedullà: "A Firenze si chiude per Giaccherini...al Chievo Verona. Gli agenti si incontrano..."

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà fa il punto su un ex obiettivo di mercato viola, Emanuele Giaccherini, il cui passaggio al Chievo potrebbe essere sancito proprio a...Firenze. "La Sampdoria...

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà fa il punto su un ex obiettivo di mercato viola, Emanuele Giaccherini, il cui passaggio al Chievo potrebbe essere sancito proprio a...Firenze. "La Sampdoria si era tirata fuori già ieri sera, come raccontato. E così per Emanuele Giaccherini il Chievo ha la strada spianata, al punto che nel pomeriggio molto probabilmente i suoi agenti Valcareggi e Marinelli incontreranno a Firenze il direttore sportivo Romairone. E sarà l’occasione giusta per mettere a posto gli ultimi dettagli: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il Napoli ha già comunicato di non voler partecipare all’ingaggio, possibile che l’attuale contratto venga prolungato fino al 2020 per trovare qualsiasi tipo di quadratura. Ma sembrano dettagli rispetto alla volontà del Chievo di chiudere l’operazione".