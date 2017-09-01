Valcareggi: "Giaccherini cercato dai viola, ma alla fine ha prevalso la volontà del Napoli di trattenerlo"

Il Napoli ci ha detto che non c'erano giocatori più forti di Giaccherini sul mercato che potessero sostituirlo

Furio Valcareggi, procuratore di Emanuele Giaccherini, ha rilasciato un'intervista a Kiss Kiss Napoli: "Giaccherini? Essere considerati incedibili da un top club europeo come il Napoli è motivo d'orgoglio per noi. La Fiorentina ha provato ad acquisire il calciatore, avrebbe fatto tutto quello che c'era da fare e noi, devo dire la verità, ci abbiamo provato".

Prosegue sui rapporti con il Napoli: "Giuntoli però è un interlocutore severo, con idee chiare e a volte un po' brusco. Io insistevo su una cosa e lui su un'altra ed evidentemente ha vinto il Napoli, con nostra soddisfazione. Il Napoli ci ha detto che non c'erano giocatori più forti di Giaccherini sul mercato che potessero sostituirlo".