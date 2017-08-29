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Giaccherini davvero ad un passo dalla Fiorentina, può arrivare in prestito dal Napoli

Trattativa in corso tra Napoli e Fiorentina, intesa molto vicina tra u due club. Il calciatore può arrivare in prestito alla corte di Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 23:44
Giaccherini davvero ad un passo dalla Fiorentina, può arrivare in prestito dal Napoli -
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Fiorentina sempre più forte su Emanuele Giaccherini. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb, infatti, i contatti delle ultime ore tra il club viola e il Napoli hanno portato ad un'intesa sempre più vicina. Il giocatore - già accostato nelle recenti sessioni di mercato alla Fiorentina - può arrivare alla corte di Pioli con la formula del prestito.
Tuttomercatoweb.com

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