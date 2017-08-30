Pedullà: 'Thereau ai dettagli. Babacar vuole restare alla Fiorentina. Giaccherini trattativa ancora aperta'
Thereau vuole la Fiorentina e la Fiorentina vuole Thereau. Trattativa ai dettagli. Babacar non vuole andare via" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 21:02
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Siamo ai dettagli per Thereau in viola, c’è la volontà del giocatore e della Fiorentina di prenderlo indipendentemente dalla cessione di Babacar all’Udinese. Penso che sia il senegalese a non voler essere ceduto. Giaccherini è una situazione ancora aperta, va seguita fino alla fine del mercato"