Pedullà: 'Thereau ai dettagli. Babacar vuole restare alla Fiorentina. Giaccherini trattativa ancora aperta'

Thereau vuole la Fiorentina e la Fiorentina vuole Thereau. Trattativa ai dettagli. Babacar non vuole andare via" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Siamo ai dettagli per Thereau in viola, c’è la volontà del giocatore e della Fiorentina di prenderlo indipendentemente dalla cessione di Babacar all’Udinese. Penso che sia il senegalese a non voler essere ceduto. Giaccherini è una situazione ancora aperta, va seguita fino alla fine del mercato"