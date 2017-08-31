Nazione, dopo il colpo Thereau adesso potrebbero esserci altre sorprese. Può arrivare Giaccherini

Un jolly offensivo a sorpresa per Stefano Pioli. Una trattativa a sorpresa per una cifra molto bassa. E adesso il mercato viola...

Il mercato della Fiorentina sembrava chiuso, poi sono arrivati Vincent Laurini e Cyril Thereau. Quest’ultimo arriva a Firenze a titolo definitivo, per 1,5 milioni più 500.000 di bonus. Si completa così il pacchetto di prime punte, anche se il giocatore può essere schierato anche da trequartista o da attaccante esterno: perfetto per il 4-2-3-1. La sensazione è che si possano avere ancora un paio di sorpresa e una di queste potrebbe essere Giaccherini, sul quale i viola continuano a puntare. In uscita, invece, Tomovic e Mati Fernandez, con Rebic che se ne va all’Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni.

La Repubblica