Pedullà annuncia: "Fiorentina forte su Giaccherini, si può chiudere già nelle prossime ore"

Inserimento a sorpresa della Fiorentina su Giaccherini, si attendono novità già a breve" così Alfredo Pedullà a Sportitalia

A sorpresa la Fiorentina si è inserita per Emanuele Giaccherini. Un forte sondaggio con possibili sviluppi nelle prossime ore. La Fiorentina si è informata sulla situazione contrattuale, contratto in scadenza fino al 2018, con la possibilità di spalmare l’attuale ingaggio e di prolungare per un’altra stagione. La Fiorentina è alla prese con un difficile avvio di stagione, ecco il sondaggio per Giaccherini.

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