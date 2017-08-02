Tuttosport: Giaccherini proposto alla Fiorentina, la situazione...

L'esterno era stato accostato alla Fiorentina anche nel corso della scorsa estate, ma alla fine la sua scelta era ricaduta sul Napoli

Continua il grande lavoro della squadra di mercato viola, agli ordini di Pantaleo Corvino, sopratutto per quanto riguarda la ricerca (quasi spasmodica) di un esterno. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, pare che Emanuele Giaccherini sia stato espressamente proposto alla Fiorentina. L'esterno era stato più volte accostato ai viola già nel corso della scorsa estate ma alla fine la sua scelta era ricaduta sul Napoli, con il quale però non è riuscito fin qui ad avere lo spazio desiderato.