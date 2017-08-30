Retroscena Corriere Fiorentino, Giaccherini è stato offerto alla Fiorentina. Arriva a Firenze a soli due condizioni
Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino è stato il Napoli a contattare la società viola per la cessione di Giaccherini
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 11:34
L'edizione odierna del Corriere Fiorentino specifica che Giaccherini è stato proposto dal ds Giuntoli. La Fiorentina accetterebbe per completare il reparto offensivo ma servono due condizioni per concludere positivamente l'affare: accordo sull'ingaggio e un sostituto per il Napoli.
Tuttonapoli.com