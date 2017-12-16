Valcareggi: "Giaccherini alla Fiorentina? Il Napoli non vuole cederlo, ma lo vogliono tutti, è un fenomeno..."

Il procuratore Furio Valcareggi è stato intervistato da Tmw, per parlare di Fiorentina e del suo assistito Emanuele Giaccherini:Fiorentina-Genoa?“La Viola è più forte, dovrebbe vincere. Sarebbe una be...

Il procuratore Furio Valcareggi è stato intervistato da Tmw, per parlare di Fiorentina e del suo assistito Emanuele Giaccherini:

Fiorentina-Genoa?

“La Viola è più forte, dovrebbe vincere. Sarebbe una bella cosa, dopo i pareggi a Roma contro la Lazio e a Napoli. La Fiorentina può arrivare dal quinto al settimo posto, la gente era scettica ma ora sta capendo la forza della squadra”.

A gennaio cosa si aspetta dalla Fiorentina?

“Non so cosa voglia fare Corvino, probabilmente ci sarà qualche uscita. La società ha le idee chiarissime, ma non so cosa può fare. Gli esterni erano il problema, ora Laurini e Biraghi stanno facendo bene”.

Quale futuro per Giaccherini?

“Lui è il mio dramma, ora è diventato il diciottesimo o diciannovesimo uomo. Il Napoli lo ritiene incedibile, mi dovranno spiegare perché. Voglio bene a Sarri e Giuntoli, conosco il presidente De Laurentiis. Però dovranno spiegarmi perché Giaccherini è incedibile, non vede il campo da ottobre. Lui è un ragazzo perbene, fu uno dei migliori di Italia-Germania all’ultimo Europeo e poi non ha più giocato. C’è stata un’involuzione immeritata, il Napoli non vuole cederlo. Io e Giulio Marinelli dovremo parlare con Giuntoli, vedremo cosa fare. Ma la cronaca mi dà ragione, Giaccherini non gioca da ottobre”.

Può rientrare nel mirino della Fiorentina?

“La Viola a metà campo è messa bene, Giaccherini è una mezzala. Per Emanuele, ora che mi sto muovendo, c’è interesse. La sua qualità è intatta, c’è ancora un’inerzia positiva. In campo è un grande calciatore, in panchina è un fenomeno. Gli allenatori lo sognano, io proverò a fare qualcosa. Mi dispiace per questa involuzione agonistica, perché giocherebbe con tutti gli allenatori del mondo. Il mio amico Sarri lo fa un po’ patire, ma Emanuele si allena come se fosse un titolare. Questo posso dirlo ad alta voce”.