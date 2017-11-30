Valcareggi: "La Fiorentina è giovane, deve arrivare tra il quinto e il settimo posto. Giaccherini.. "
Furio Valcareggi ha parlato a Tuttomercatoweb.com, queste le sue parole:"Giaccherini al Chievo? Ha uno stipendio alto. Per ora non mi hanno detto niente, magari chiameranno, non lo so. Comunque Emanue...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 00:12
Furio Valcareggi ha parlato a Tuttomercatoweb.com, queste le sue parole:
"Giaccherini al Chievo? Ha uno stipendio alto. Per ora non mi hanno detto niente, magari chiameranno, non lo so. Comunque Emanuele vuole entrare nella storia del Napoli, vincere il campionato. Non si è parlato di altro”.
Fiorentina a fasi alterne: come la vede?
“È giovane, con qualche veterano bravo. Deve arrivare tra il quinto e il settimo posto, dopo le cinque squadre c’è un gruppo con Sampdoria e Torino che include anche la Fiorentina”.