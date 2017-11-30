Valcareggi: "La Fiorentina è giovane, deve arrivare tra il quinto e il settimo posto. Giaccherini.. "

Furio Valcareggi ha parlato a Tuttomercatoweb.com, queste le sue parole:"Giaccherini al Chievo? Ha uno stipendio alto. Per ora non mi hanno detto niente, magari chiameranno, non lo so. Comunque Emanue...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2017 00:12

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