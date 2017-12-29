Valcareggi su Giaccherini: "Alla Fiorentina ci starebbe benissimo, ma Corvino non mi ha ancora chiamato"
Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato del suo assistito Emanuele Giaccherini a Radio Bruno:“Alla Fiorentina ci starebbe benissimo. Nel tridente con Chiesa e Simeone, oppure a fare...
A cura di Redazione Labaroviola
29 dicembre 2017 16:38
Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato del suo assistito Emanuele Giaccherini a Radio Bruno:“Alla Fiorentina ci starebbe benissimo. Nel tridente con Chiesa e Simeone, oppure a fare la mezzala. Starebbe bene in tutte le squadre. A Corvino piace Emanuele, ma non mi ha mai cercato. Chievo e Sassuolo sarebbero gradite, non una squadra in lotta per la retrocessione”.