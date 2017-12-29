Valcareggi su Giaccherini: "Alla Fiorentina ci starebbe benissimo, ma Corvino non mi ha ancora chiamato"

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato del suo assistito Emanuele Giaccherini a Radio Bruno:“Alla Fiorentina ci starebbe benissimo. Nel tridente con Chiesa e Simeone, oppure a fare...

A cura di Redazione Labaroviola 29 dicembre 2017 16:38

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