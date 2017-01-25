Giaccherini si è già pentito della scelta Napoli. Adesso può arrivare in maglia viola...

Quest'estate aveva rifiutato la Fiorentina per scegliere Napoli e il suo ricco ingaggio. Adesso, dopo non aver mai visto il campo, ci ha ripensato...

Poco minutaggio e tanta voglia di tornare protagonista. Il futuro di Giaccherini potrebbe essere lontano dal Napoli. Valcareggi, agente del calciatore, nelle prossime ore inizierà a sondare il mercato per valutare le eventuali occasioni. Una decisione arrivata dopo l’ennesima esclusione: per Giaccherini, infatti, non c’è stato spazio nemmeno in Coppa Italia contro la Fiorentina. Squadre su Giaccherini? Il calciatore potrebbe interessante a Torino e Fiorentina che già lo avevano cercato in passato, non è da escludere un possibile interesse del Milan vista l’ormai (quasi) certa uscita di Niang. Ma attenzione alla Roma: il club giallorosso ammira molto Giaccherini e potrebbe presto presentare un assalto per il calciatore del Napoli. Per Giaccherini mercato pronto ad accendersi. E pensare che quest'estate aveva rifiutato tutto il resto (c'era anche forte la Fiorentina) per andare a Napoli con un ricco ingaggio...