Repubblica: retroscena Giaccherini, i viola hanno chiesto al Napoli di contribuire al pagamento dell'ingaggio

Corvino avrebbe anche chiesto di poter spalmare l'ingaggio su più anni, ricevendo però una risposta negativi

Secondo quanto riporta La Repubblica, ieri la Fiorentina avrebbe chiesto aiuto al Napoli per arrivare ad Emanuele Giaccherini. Corvino avrebbe chiesto la partecipazione del club azzurro nel pagamento dell’ingaggio o di poterlo spalmare su più anni. Evidentemente la risposta è stata negativa.