Repubblica: retroscena Giaccherini, i viola hanno chiesto al Napoli di contribuire al pagamento dell'ingaggio
Corvino avrebbe anche chiesto di poter spalmare l'ingaggio su più anni, ricevendo però una risposta negativi
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 12:46
Secondo quanto riporta La Repubblica, ieri la Fiorentina avrebbe chiesto aiuto al Napoli per arrivare ad Emanuele Giaccherini. Corvino avrebbe chiesto la partecipazione del club azzurro nel pagamento dell’ingaggio o di poterlo spalmare su più anni. Evidentemente la risposta è stata negativa.